В апреле сохранявшийся в отдельных районах Китая локдаун мешал местным подрядчикам Apple выпускать смартфоны в достаточных количествах, поэтому снятие ограничительных мер резко увеличило количество iPhone, поставляемых местными производителями. По данным аналитиков UBS, в мае этот показатель последовательно увеличился на 155% по сравнению с апрелем.
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Поставки всех смартфонов китайской сборки в этом же периоде выросли только на 16%, поэтому Apple явно наращивает объёмы поставок быстрее конкурентов. Впрочем, в годовом сравнении объёмы поставок смартфонов всех марок из Китая всё равно оказались ниже на 9%, поэтому говорить о восстановлении рынка не приходится. Специалисты UBS ожидают, что за весь второй квартал Apple сможет получить от китайских поставщиков не менее 42 млн iPhone, и эту оценку эксперты считают достаточно консервативной.