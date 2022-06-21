Надо только выучиться ждать.

Объединяющая почти всех поставщиков полупроводниковой продукции США и многих зарубежных участников рынка ассоциация SEMI обладает достаточной компетенцией, чтобы прогнозировать развитие ситуации в отрасли на ближайшие годы. Как отмечает Nikkei Asian Review, президент ассоциации Аджит Маноча (Ajit Manocha) счёл нужным заявить, что в совокупности с другими факторами события на территории Украины могут способствовать сохранению дефицита полупроводниковых компонентов до конца 2024 года.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Как не раз отмечалось, Украина являлась важнейшим поставщиком инертных газов высокой степени очистки, используемых в производстве электронных компонентов. Найти альтернативные каналы поставок участникам рынка удастся не так быстро и не так просто. Другой важной проблемой остаётся нехватка производственного оборудования для выпуска чипов. Заказчики вынуждены ожидать его поставок до 10-12 месяцев вместо привычных 3-4 месяцев.

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В ближайшие несколько лет по всему миру должны быть введены в строй около 92 предприятий по производству чипов. Как только основная их часть начнёт выдавать продукцию, можно будет рассчитывать на победу над дефицитом. Правда, с мёртвой точки ситуация вряд ли сдвинется ранее конца 2024 года, как считает глава SEMI. Сейчас производители оборудования для выпуска чипов пытаются в приоритетном порядке получить необходимые для своей деятельности компоненты, в противном случае темпы развития отрасли придётся ограничить.