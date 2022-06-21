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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Рынок полупроводниковых компонентов достигнет дна во втором квартале 2023 года
По мнению аналитиков UBS.
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3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming OC Pro за 60тр</b>
3060 ASUS за 50тр в Ситилинке
6700XT подешевела в ДВА с ПОЛОВИНОЙ раза
3050 Gigabyte сильно дешевле 40 тр
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti за 80 тр в Регарде

Неожиданно развёрнутыми для бесплатного раздела сайта DigiTimes оказались комментарии аналитиков UBS Global Research по тенденциям, наблюдаемым на рынке полупроводниковых компонентов в настоящее время. По их мнению, нехватку чипов уже удалось победить в диапазоне техпроцессов от 90 до 65 нм, но ситуация с доступностью чипов в диапазоне технологий от 40 до 28 нм не удастся нормализовать до самого конца 2023 года.

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Источник изображения: TSMC

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-45000р на 6800XT ASUS
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
3050 Gigabyte Eagle - 38 тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Сейчас наблюдается спад спроса на компьютеры, смартфоны и потребительскую электронику. Своего дня рынок должен достичь ко второму кварталу следующего года, после чего начнётся восстановление. К середине десятилетия на поставщиков чипов начнут сильно влиять электромобили. По объёмам закупок чипов для их производства сегмент сможет обойти совокупный спрос со стороны производителей смартфонов, ПК и серверов. Пока же в Европе и США растёт спрос на электровелосипеды, поскольку рост цен на топливо вынуждает жителей регионов задумываться о более экономичном персональном транспорте.

#аналитика #полупроводники #дефицит чипов
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Алексей Полянский
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Да какой ртх 5ххх, 3060 на развез близко
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