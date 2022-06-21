Неожиданно развёрнутыми для бесплатного раздела сайта DigiTimes оказались комментарии аналитиков UBS Global Research по тенденциям, наблюдаемым на рынке полупроводниковых компонентов в настоящее время. По их мнению, нехватку чипов уже удалось победить в диапазоне техпроцессов от 90 до 65 нм, но ситуация с доступностью чипов в диапазоне технологий от 40 до 28 нм не удастся нормализовать до самого конца 2023 года.
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Сейчас наблюдается спад спроса на компьютеры, смартфоны и потребительскую электронику. Своего дня рынок должен достичь ко второму кварталу следующего года, после чего начнётся восстановление. К середине десятилетия на поставщиков чипов начнут сильно влиять электромобили. По объёмам закупок чипов для их производства сегмент сможет обойти совокупный спрос со стороны производителей смартфонов, ПК и серверов. Пока же в Европе и США растёт спрос на электровелосипеды, поскольку рост цен на топливо вынуждает жителей регионов задумываться о более экономичном персональном транспорте.