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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Электромобилям Tesla на два месяца запретили въезд в китайский город, где состоится правительственное мероприятие
А я всё гляжу, глаз не отвожу.
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О благосклонности китайских властей к компании Tesla можно судить хотя бы по тому факту, что этот производитель стал первым в КНР, которому было позволено построить сборочное производство без обязательного участие местного партнёра. Да и в условиях локдауна в Шанхае муниципальные власти помогали компании быстрее вернуться к производству электромобилей. Тем не менее, определённого рода притеснениям электромобили Tesla в Китае подвергаются, если верить агентству Reuters.

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Источник изображения: Tesla

Ранее военное ведомство КНР и некоторые правительственные организации уже требовали от государственных служащих, владеющих электромобилями Tesla, не парковать их на территории государственных учреждений и военных объектов, поскольку наличие бортовых камер, по мнению чиновников, позволяет этим машинам при необходимости передавать информацию американским спецслужбам. Позже Илон Маск (Elon Musk) заявил, что ничего подобного происходить не будет, и даже обязался хранить все собираемые местными электромобилями Tesla данные на территории Китая.

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Впрочем, бдительность китайских властей все подобные заверения не усыпило. В начале этого месяца полицейские в Китае не разрешали электромобилям Tesla передвигаться в определённых районах города Чэнду, когда его с визитом посещал Си Цзиньпин – генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая. Теперь власти с 1 июля на два месяца запретили электромобилям Tesla въезд в курортный город Бэйдайхэ, где должно пройти совещание высшего политического руководства страны. Официально о существовании такого запрета, а уж тем более о конкретных датах проведения совещания представители китайских властей ничего не сообщают.

#tesla #китай #электромобили tesla
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