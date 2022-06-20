Тайваньский конкурент движется со слишком высокой скоростью.

Формально компания Samsung Electronics не отказывается от своих амбиций к концу десятилетия стать крупнейшим контрактным производителем полупроводниковых компонентов, но пока она демонстрирует впечатляющую выручку преимущественно за счёт реализации микросхем памяти. Как поясняет DigiTimes, в прошлом году выручка корейского гиганта достигла $81,96 млрд, и около 77% пришлось на бизнес по выпуску памяти, а контрактное направление обеспечило не более $18,77 млрд.

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Источник изображения: TSMC

Компания TSMC в этом сегменте рынка получает примерно в три раза больше выручки. При этом около 60% этой выручки она инвестирует в строительство новых предприятий и освоение более современной литографии. Если бы Samsung поставила перед собой задачу сравняться с TSMC по величине капитальных затрат в контрактном бизнесе, то ей пришлось бы поднять финансирование почти в три раза относительно получаемой в этой сфере выручки. Даже «перекрёстная схема» с заимствованием денег у подразделения по выпуску памяти подобных усилий бы не оправдала.

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Как считают представители DigiTimes Research, указанные факторы не позволят Samsung обойти TSMC в контрактном бизнесе, чего нельзя с уверенностью сказать про Intel. Американская компания не только строит свой бизнес иначе, но и пытается пользоваться внушительным политическим ресурсом, апеллируя к потребностям Европы и США в развитии национальной полупроводниковой отрасли. Впрочем, организационная структура Intel и модель управления не лишена недостатков, по мнению экспертов, и в этом смысле её шансы на прорыв в число лидеров контрактного рынка не совсем очевидны.