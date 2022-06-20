Разнообразить повестку дня понедельника пытается издание Asian Tech Press, которое сообщает о намерениях TSMC построить на Тайване четыре новых предприятия для производства 3-нм чипов. Известно, что к массовому выпуску подобных изделий компания будет готова в следующем полугодии.
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Каждое из четырёх предприятий обойдётся компании в $10 млрд, поэтому на их возведение будет отвлечена основная часть инвестиционного бюджета как текущего года, так и следующего. Напоминаем, в этом году капитальные затраты TSMC могут достичь $44 млрд, а в следующем они снизятся до $40 млрд. Впрочем, когда именно будет завершено строительство всех четырёх предприятий, не уточняется, поэтому затраты должны быть растянуты на несколько лет. В ближайшие годы, в целом, TSMC рассчитывает построить не менее 20 новых предприятий на территории Тайваня. Очевидно, что остров продолжит оставаться местом концентрации передовых производственных мощностей TSMC.