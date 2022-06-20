О снижении спроса на смартфоны и готовые компьютеры в этом полугодии принято говорить едва ли не с начала года, даже несмотря на интерес к обновлению компьютерного парка со стороны корпоративных клиентов. Ресурс DigiTimes утверждает, что поставщики комплектующих для производства ноутбуков не видят предпосылок для сохранения спроса на прежнем уровне во втором полугодии, а потому сокращают свои производственные программы на этот период.
реклама
Как уже отмечалось ранее, производители автокомпонентов с радостью воспринимают эту новость, поскольку такие тенденции позволят им увеличить объёмы производства специализированных чипов через контрактных исполнителей. Выпуск автомобилей до сих пор страдает из-за дефицита компонентов, хотя добавляются и проблемы с логистикой.