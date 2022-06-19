Японская компания Asahi Kasei Microdevices, если верить изданию Nikkei Asian Review, видит потенциал в рынке электромобилей для своих звуковых компонентов класса high-end. По мнению представителей разработчика, низкий уровень шума от силовой установки электромобиля создаёт особые условия для восприятия качественного звука от бортовой аудиосистемы. По этой причине аудиофильские компоненты могут найти применение в электромобилях.
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В частности, новое поколение ЦАП марки Asahi Kasei, которое выйдет на рынок этой осенью, будет поддерживать частоту дискретизации звука 1536 кГц при разрядности 64 бита. Это на несколько порядков перекрывает возможности стандартных компакт-дисков, но проблема заключается в том, что пятиминутное музыкальное произведение в таком качестве будет занимать около 7 Гбайт. Даже для сетей 5G передача такого объёма информации представляет определённые трудности, поэтому распространение аудиофильских решений в электромобилях должно идти в ногу с прогрессом в сфере телекоммуникаций. Сервис Amazon Music уже способен поддерживать трансляцию в качестве 192 кГц и 24 бит, но возможности сетей передачи информации должны соответствовать определённым требованиям.