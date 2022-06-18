Современные смартфоны имеют десятки и даже сотни сценариев использования, но лишь немногие из аппаратов подходят для любителей путешествий и дикой природы. Экстремалы предпочитают высокую надёжность, туристы ценят большую ёмкость аккумулятора, а блогерам подавай качественную камеру. Многие полагают, что всё это несовместимые вещи, а мобильный телефон, который всё это включает, ещё нескоро будет создан. Что же, на самом деле уже через неделю в продажу поступит Oukitel WP19, который не только сочетает все эти характеристики, но и может удивить даже видавших виды пользователей.
Одной из ключевых особенностей новинки смело можно назвать свехъёмкую батарею на 21 000 мАч. Благодаря этому показателю можно и вовсе забыть о необходимости постоянного доступа к розетке, наслаждаясь до 7 дней работы в нормальном темпе. В случае, если заряд опустился до нуля, то всего за 3 часа можно получить 80%, что обеспечивается технологией быстрой зарядки на 33 Вт. Ну а в случае непредвиденных обстоятельств, есть возможность поделиться зарядом с другими, ведь аккумулятора WP19 хватит на большую компанию.
Для любителей снимать красоту окружающей среды установлена продвинутая 64 Мп камера Samsung S5K. Не позволит вам потеряться в дикой природе призвана 20 Мп камера ночного видения Sony IMX350. Она расширяет сценарии использования смартфона, позволяя увеличить потенциальную аудиторию покупателей, не говоря уже о том, что даже сегодня подобная технология крайне редко заглядывает на мобильные телефоны. Всё это дополняет большой дисплей размером 6.78 дюйма. Он получил разрешение 1080р и может похвастать частотой обновления 90 Гц. В базовой комплектации установлено 8 Гб оперативной памяти и накопитель на 256 Гб. Этого хватит как любителям держать открытыми десятки приложений, так и блогерам, снимающим всё, что только попадает в объектив камеры.
Высокую производительность обеспечивает процессор MediaTek Helio G95, но описание было бы неполным без указания продвинутых функций защиты WP19. Производитель утверждает, что телефон может выжить даже в самых суровых условиях, обеспечивая стабильную работу не только в лютый холод, но и в жару. Смартфон может легко пережить падение, купание в воде и нахождение в грязи и пыли. Всё это гарантируется поддержкой стандартов IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Не обошлось без привычных NFC и других современных технологий, которые позволяют экономить время в стремительно несущемся мимо нас мире.
Ну и самое главное: глобальные продажи стартуют 27 июня. Официальная рекомендованная цена установлена на отметку в 599.99 доллара, но только до 1 июля у всех наших читателей появится возможность купить Oukitel WP19 с огромной скидкой. Если вы забронируете телефон уже сегодня, то сможете получить его всего за 299.99 доллара, но и это ещё не всё. Так, появится возможность использовать купон на 30 долларов, что даёт нам окончательную цену в 269.99 доллара. Пожалуй, это самое лучшее предложение на рынке, сочетающее не только современное железо, но и высокую защиту с самым ёмким аккумулятором на планете.