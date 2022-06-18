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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC существенно расширит производственные мощности, позволяющие выпускать процессоры AMD с памятью 3D V-Cache
Уже в рамках 5-нм технологии и архитектуры Zen 4.
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Когда AMD продемонстрировала процессор Ryzen 7 5800X3D с дополнительной памятью 3D V-Cache, многим он показался экспериментальной моделью, которая будет выпущена малым тиражом. В этом месяце на встрече с аналитиками представители AMD заявили, что процессоры с такой памятью появятся и в семействе решений с архитектурой Zen 4, и среди их последователей с архитектурой Zen 5. Как уточняет ресурс ComputerBase.de, важным технологическим партнёром AMD на этом направлении остаётся TSMC.

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Источник изображения: AMD

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Данная компания существенно расширит мощности профильного предприятия в тайваньском Чжунане, где осуществляется монтаж микросхем памяти 3D V-Cache на процессоры AMD. Одновременно будет осуществлён переход на 5-нм техпроцесс, который используется для выпуска процессоров AMD с архитектурой Zen 4. Получается, что в новом поколении процессоров возможности AMD по использованию памяти 3D V-Cache заметно расширятся – если не по ассортименту моделей, то хотя бы по объёмам поставок. Предприятие TSMC с высокой степенью автоматизации запустит дополнительные линии во второй половине текущего года.

#amd #tsmc #zen 4 #ryzen 7 5800x3d #3d v-cache
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