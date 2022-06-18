Рынок смартфонов сейчас демонстрирует не лучшую для производителей динамику, но корпорация Sony верит в свою способность к 2025 фискальному году занять до 60% сегмента датчиков изображения, как отмечает Nikkei Asian Review. В 2019 году компания контролировала 53% этого рынка, но в 2021 году доля Sony сократилась до 43% под натиском конкурентов, одним из сильных соперников теперь является Samsung, контролирующая 18,5%.
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В этом году Sony увеличит на 35% расходы, связанные с разработкой новых технологий обработки изображений. На предприятии в Нагасаки в прошлом месяце началось расширение производственных линий, хотя вся площадка только начала работу в прошлом году. Sony рассчитывает конкурировать в верхнем ценовом сегменте за счёт своих передовых технологий, используемых при создании датчиков изображений. Свойства камеры при выборе смартфона сейчас стоят не на последнем месте, и в этом Sony видит своё конкурентное преимущество.