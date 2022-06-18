К 2025 году, тогда как сейчас довольствуется 43%.

Рынок смартфонов сейчас демонстрирует не лучшую для производителей динамику, но корпорация Sony верит в свою способность к 2025 фискальному году занять до 60% сегмента датчиков изображения, как отмечает Nikkei Asian Review. В 2019 году компания контролировала 53% этого рынка, но в 2021 году доля Sony сократилась до 43% под натиском конкурентов, одним из сильных соперников теперь является Samsung, контролирующая 18,5%.

реклама

Источник изображения: Reuters

анонсы и реклама RTX 3050 сильно дешевле 40тр i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза 3050 Gigabyte Eagle - 38 тр в Ситилинке -120000р на RTX 3090 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -45000р на 6800XT ASUS 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

В этом году Sony увеличит на 35% расходы, связанные с разработкой новых технологий обработки изображений. На предприятии в Нагасаки в прошлом месяце началось расширение производственных линий, хотя вся площадка только начала работу в прошлом году. Sony рассчитывает конкурировать в верхнем ценовом сегменте за счёт своих передовых технологий, используемых при создании датчиков изображений. Свойства камеры при выборе смартфона сейчас стоят не на последнем месте, и в этом Sony видит своё конкурентное преимущество.