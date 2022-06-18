Как в Европе, с портом USB-C.

Доводы европейских коллег, которые законодательно потребуют от производителей электроники с 2024 года использовать зарядные устройства с портом USB-C для всех гаджетов, продаваемых в регионе, показались разумными американским сенаторам, как поясняет Bloomberg. Трое сенаторов обратились к министерству торговли США с просьбой разработать аналогичный план, который позволит внедрить унифицированное зарядное устройство на территории страны.

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Источник изображения: Bloomberg

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Авторами инициативы выступили Эдвард Марки (Edward Markey), Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) и Берни Сандерс (Bernie Sanders). Аналогичное решение европейских властей, по мнению сенаторов, позволит потребителям «избавиться от вороха пылящихся в ящике зарядных устройств». По словам Марки, потребители в среднем вынуждены пользоваться тремя различными зарядными устройствами. Их унификация позволит сократить количество отходов электронной промышленности, поскольку одно зарядное устройство сможет использоваться со смартфонами нескольких поколений подряд.