Акции AMD за два не самых простых последних года не раз демонстрировали способность сопротивляться кризисным тенденциям, но на этой неделе ресурс Seeking Alpha отметил, что именно ценные бумаги AMD сильнее всего подешевели среди эмитентов, имеющих отношение к полупроводниковому сектору. Вчера их курс снизился более чем на 8%, хотя акции Qualcomm в своём снижении тоже приблизились к этой черте.
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В случае с Qualcomm пессимизм инвесторов легко объяснить слухами о намерениях конкурирующей Samsung прекратить до конца июля закупку новых компонентов, необходимых для выпуска смартфонов, телевизоров и прочей бытовой электроники. Акции NVIDIA просели в цене на 5,6%, а вот ценные бумаги Intel все негативные новости отработали ещё раньше, поэтому сейчас подешевели лишь на 3,39%. Инвесторы опасаются, что кризисные явления в мировой экономике заставят покупателей меньше средств тратить на приобретение электронных устройств.