Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla Model X снова подорожала – теперь на $6000
Tesla Model S теперь дороже $100 000 в обеих комплектациях.
анонсы и реклама
3070 MSI Gaming дешевле 80 тр
-30% на 3060 Ti Gigabyte Gaming
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
3070 Ti за 80 тр в Регарде
-46% на MSI Ventus 3070 Ti

Не пропускающий подобные события ресурс Electrek сообщил, что флагманский электрический кроссовер Tesla Model X второй раз с марта прибавил в цене. Если весной он подорожал за ночь на $5000, то на этой неделе прибавка к цене составила привычные $6000. Теперь начальная версия кроссовера в США стоит $120 990, хотя стоимость более быстрой версии Plaid осталась на прежнем уровне - $138 990.

реклама

Источник изображения: Tesla

анонсы и реклама
Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia
RTX 3050 сильно дешевле 40тр
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза
RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
-45000р на 6800XT ASUS
3080 Ti MSI Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Родственный седан Tesla Model S при изменении цен руководствовался теми же принципами, но базовая версия подорожала с $99 990 до $104 990, а вариант Plaid сохранил цену $135 990. Самым популярным электромобилем марки остаётся кроссовер Model Y, он прибавил в цене от $2000 до $3000, теперь к нему не подступиться без $65 990 на счёте при условии покупки за наличные. Цены на Tesla Model 3 были пересмотрены только для одной из трёх модификаций – Long Range с полным приводом, которая подорожала с $54 490 до $57 990. Ранее Илон Маск (Elon Musk) объяснял рост цен на электромобили необходимостью компенсировать удорожание материалов и компонентов. Очевидно, мартовских мер такого характера всё же не было достаточно.

#tesla #электромобили tesla #tesla model x
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Калифорнийское предприятие Tesla способно выпускать в полтора раза больше электромобилей
Tesla рассмотрит возможность строительства предприятия в Канаде или Мексике
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин не ждать новые видеокарты GeForce RTX 4000, а остановиться на GeForce RTX 3000
78
Intel Xeon - целесообразность покупки или как собрать ПК по цене материнской платы на LGA1700
70
Тест прижимной пластины Thermalright LGA17XX-BCF - исправляем косяки Intel
129
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
2
Что выгоднее: купить криптовалюту на 1 000 000р или собрать ферму из видеокарт GeForce RTX 3080 Ti
26
О кино: «Рембо» ушел в отставку, «Нико» мигрировал в Россию - кто будет спасать мир
83
Prodeus: Doom с Kickstarterа
11
Обзор бюджетного процессорного кулера ID Cooling SE-214-XT
28

Сейчас обсуждают

bisgaard
17:20
Кому он нужен без Россиян??
S.T.A.L.K.E.R. 2 снова перенесена, игра выйдет к 2024 году и останется без русского языка
Iphonovec
17:19
это новая игра, под старым названием. Ремейк ещё раньше был.
Activision установила на Call of Duty Modern Warfare II ценник в 70 долларов/евро
Saboth
17:18
Хуангу надо сбывать 30-ую серию. У них склады забиты 30-ками, а тут уже 40-ая должна выходить. Чё он будет делать? В минуса 30-ку уводить зажопится, но и откладывание 40-ой повлияет на потерю рынка, A...
GeForce RTX 3080 на eBay подешевела до $640 на фоне обрушения курсов криптовалют
Iphonovec
17:17
суд запретил это название использовать. "Давай всё по новой"
Домен "Вкусно и точка" продают всего за 300 млн рублей
Archilles
17:16
Я тоже считаю, все нужно увезти из рф. Чтобы русские жили как заслужили
S.T.A.L.K.E.R. 2 снова перенесена, игра выйдет к 2024 году и останется без русского языка
Archilles
17:16
Ты че несешь?
S.T.A.L.K.E.R. 2 снова перенесена, игра выйдет к 2024 году и останется без русского языка
Adam Smith
17:15
скоро больше половины гейропы и пендосии в попу долбится будет, а тут про мозги)))))))
Около 770 млн взрослых жителей Земли не умеют читать и писать
Yilec
17:14
Как будто Рогозин что-то новое или удивительное написал. Одного "клипа" дивчины с серпом достаточно чтобы понять, что бывшая Украина - это УГИЛ, притом весь в нацистских наколках и пейсах.
Twitter заблокировал Дмитрия Рогозина за хейтспич в адрес Украины
XxxViPMaNXxx
17:14
Не велика потеря!
S.T.A.L.K.E.R. 2 снова перенесена, игра выйдет к 2024 году и останется без русского языка
IRanPast
17:12
Через десятилетие о шенездохлии никто и не вспомнит
Twitter заблокировал Дмитрия Рогозина за хейтспич в адрес Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем