Tesla Model S теперь дороже $100 000 в обеих комплектациях.

Не пропускающий подобные события ресурс Electrek сообщил, что флагманский электрический кроссовер Tesla Model X второй раз с марта прибавил в цене. Если весной он подорожал за ночь на $5000, то на этой неделе прибавка к цене составила привычные $6000. Теперь начальная версия кроссовера в США стоит $120 990, хотя стоимость более быстрой версии Plaid осталась на прежнем уровне - $138 990.

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Источник изображения: Tesla

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Родственный седан Tesla Model S при изменении цен руководствовался теми же принципами, но базовая версия подорожала с $99 990 до $104 990, а вариант Plaid сохранил цену $135 990. Самым популярным электромобилем марки остаётся кроссовер Model Y, он прибавил в цене от $2000 до $3000, теперь к нему не подступиться без $65 990 на счёте при условии покупки за наличные. Цены на Tesla Model 3 были пересмотрены только для одной из трёх модификаций – Long Range с полным приводом, которая подорожала с $54 490 до $57 990. Ранее Илон Маск (Elon Musk) объяснял рост цен на электромобили необходимостью компенсировать удорожание материалов и компонентов. Очевидно, мартовских мер такого характера всё же не было достаточно.