Почти каждая седьмая новая машина будет передвигаться на электротяге.

Аналитики Jefferies несколько снизили свой прогноз по динамике рынка электромобилей, поскольку к дороговизне материалов добавились общие негативные для потребительской активности факторы. Прогноз по объёмам реализации электромобилей в этом году снижен с 9 до 8,7 млн штук, на следующий год прогноз уменьшен с 11,8 до 11,5 млн электромобилей.

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Источник изображения: Tesla

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Что характерно, при этом удельная доля новых электромобилей в общей структуре автомобильного рынка даже вырастет – с 10 до 11% в этом году, с 13 до 14% в следующем году. По сути, это значит, что весь автомобильный рынок просядет ещё сильнее, чем сегмент электромобилей. К 2025 году, как ожидают специалисты Jefferies, ёмкость рынка электромобилей вырастет до 19 млн штук, а к концу десятилетия – до 36 млн. Фактически, если транспортных средств не будет продаваться меньше, чем сейчас, то каждый третий продаваемый к концу десятилетия автомобиль будет передвигаться на электротяге.