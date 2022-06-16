В этом убеждены представители властей страны.

Интервью дипломатического представителя Индии на Тайване ресурсу Nikkei Asian Review позволило узнать много нового об амбициях этой страны в сфере технологического развития. Как пояснил Гурангалал Дас (Gourangalal Das), к 2030 году Индия может формировать до $110 млрд спроса на полупроводниковые компоненты, что превышает 10% прогнозируемой ёмкости мирового рынка.

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Источник изображения: Business Standard

Власти Индии не собираются все эти годы сидеть сложа руки, а потому степень зависимости отечественной электронной промышленности от импорта компонентов будет сокращаться. Правительство готово выделить до $10 млрд на строительство двух предприятий по контрактному выпуску чипов на территории Индии, хотя при этом не преследуются цели освоить передовую литографию – вполне достаточно будет ограничиться 28-нм техпроцессом. Одно из предприятий, как ожидается, будет построено при непосредственном участии Foxconn.

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Ещё два передовых предприятия займутся производством дисплеев, включая продвинутые OLED-варианты. Попутно будут финансироваться проекты, связанные с производством телекоммуникационных компонентов, солнечных батарей, химических реагентов и аккумуляторов. Уже сейчас Индия является ведущим поставщиком серной кислоты и аммиака, которые востребованы в электронной промышленности. Демографическим преимуществом страна тоже готова воспользоваться сполна. За следующие десять лет Индия готова обучить до 85 000 высококлассных инженеров, которые смогут работать не только на территории страны, но и за её пределами.