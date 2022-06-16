Тайвань – хороший союзник, но не очень надёжный.

Японские компании продолжают лидировать в поставках определённых типов литографического оборудования и расходных материалов, но собственное производство чипов на территории страны отстаёт от Тайваня в технологическом плане. Всё это, в совокупности с геополитической нестабильностью в регионе, заставляет японские власти предпринимать усилия по восстановлению технологического паритета, как поясняет Nikkei Asian Review.

реклама

Источник изображения: Reuters

анонсы и реклама Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 сильно дешевле 40тр i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming -45000р на 6800XT ASUS 3080 Ti MSI Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Союзником в устранении технологического отставания Японии выбраны США. Как ожидается, японские и американские компании создадут исследовательский центр на территории Японии, который к 2025 году создаст условия для начала массового производства передовых полупроводниковых компонентов. Уже сейчас проблемами литографии в Японии занимается исследовательский центр в городе Цукаба. Свои усилия на этом направлении объединили Tokyo Electron, Canon, IBM, Intel и всё та же TSMC, от которой японские промышленники мечтают обрести независимость.