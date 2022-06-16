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Новости Hardware Алексей Сычёв
Япония при поддержке США хочет освоить 2-нм техпроцесс к 2025 году
Тайвань – хороший союзник, но не очень надёжный.
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Японские компании продолжают лидировать в поставках определённых типов литографического оборудования и расходных материалов, но собственное производство чипов на территории страны отстаёт от Тайваня в технологическом плане. Всё это, в совокупности с геополитической нестабильностью в регионе, заставляет японские власти предпринимать усилия по восстановлению технологического паритета, как поясняет Nikkei Asian Review.

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Источник изображения: Reuters

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Союзником в устранении технологического отставания Японии выбраны США. Как ожидается, японские и американские компании создадут исследовательский центр на территории Японии, который к 2025 году создаст условия для начала массового производства передовых полупроводниковых компонентов. Уже сейчас проблемами литографии в Японии занимается исследовательский центр в городе Цукаба. Свои усилия на этом направлении объединили Tokyo Electron, Canon, IBM, Intel и всё та же TSMC, от которой японские промышленники мечтают обрести независимость.

#полупроводники #литографическое производство #сша #тайвань #япония
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