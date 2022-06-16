Через несколько часов Илон Маск (Elon Musk), как напоминает The Wall Street Journal, должен выступить перед сотрудниками Twitter по видеоконференцсвязи, озвучив ответы на заранее направленные ему вопросы. Как ожидается, главным заявлением миллиардера станет подтверждение намерений купить компанию Twitter.
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Маск, по мнению источника, также обсудит роль рекламы и подписок в качестве источников выручки Twitter, затронет вопросы модерирования контента, а также прокомментирует опасения сотрудников компании по поводу предстоящих сокращений штата. Некоторая часть беседы может быть уделена теме дистанционной работы. Хотя глава Tesla недавно призвал подопечных вернуться на рабочие места, это требование касается не всех специалистов. Некоторые инженеры Tesla уже давно работают удалённо и это вполне устраивает руководство компании. Соответственно, вряд ли такая схема работы специалистов Twitter будет раздражать Илона Маска в случае покупки им этой компании. Пока сложно предугадать, сможет ли Маск уделить внимание теме процентной доли ботов в активной пользовательской базе Twitter в своём выступлении на этой неделе.