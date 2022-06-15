Как сообщает Business Korea со ссылкой на Nikkei, будущее предприятие TSMC на территории Японии уже открыло вакансии, уровень зарплат оказался на 40% выше имеющихся предложений в регионе. Как поясняет корейский источник, крупные компании в условиях дефицита квалифицированных кадров нередко повышают оплату труда до такого уровня, что специалисты из более мелких компаний дружно мигрируют в их сторону.
реклама
В Южной Корее это уже привело к тому, что небольшие местные разработчики полупроводниковых компонентов вынуждены искать сотрудников на территории соседнего Вьетнама. Ожидается, что TSMC, Intel и Samsung начнут активную охоту за специалистами полупроводниковой отрасли на территории США, поскольку все три компании собираются расширять свои производственные мощности в данной стране.