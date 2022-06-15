Закономерный прогресс.

Одним из партнёров Intel по анонсу видеокарты Arc A380 на китайском рынке стала местная марка GUNNIR, именно с её подачи стало известно, что видеокарте всё же понадобится разъём дополнительного питания с 8 контактами, а частота графического процессора составит 2450 МГц. Значение TBP указано на уровне 92 Вт, но это может быть особенностью конкретной модификации. Производитель оснастил Arc A380 системой охлаждения с двумя вентиляторами типоразмера 90 мм, общие габариты видеокарты не превышают 222 х 114 х 42 мм.

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Источник изображения: GUNNIR

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Одновременно GUNNIR демонстрирует на своём сайте размытые очертания флагманской видеокарты семейства Intel Arc A3xx. Можно лишь предположить, что новинка будет использовать систему охлаждения с тремя вентиляторами, но всё равно впишется в пространство двух слотов расширения.