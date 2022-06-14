Издание Electrek до сих пор не может расстаться с темой общего собрания сотрудников Tesla, на котором глава компании Илон Маск (Elon Musk) выступал, держа на руках малолетнего сына, попутно отвечая на вопросы представителей коллектива. Когда его спросили о возможности строительства нового предприятия, миллиардер и многодетный отец заявил, что при выборе места для новой производственной площадки рассматривается Северная Америка в целом.
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Маск тут же пояснил, что имеет в виду не только США, но также Канаду и Мексику. При этом в краткосрочной перспективе для компании высшим приоритетом является увеличение объёмов производства электромобилей на новом предприятии в Техасе. Поиск площадки для нового предприятия находится даже не на втором плане, но компания думает об этом, и до конца текущего года определится с местом. Сложность масштабирования выпуска кроссоверов Model Y в Техасе обусловлена наличием у них новой силовой структуры кузова с интегрированной тяговой батареей на базе аккумуляторных ячеек типа 4680.