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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Экспериментальная батарея наделит электромобиль BMW iX запасом хода около 1000 км
Её разработала молодая американская компания ONE.
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Агентство Reuters сообщило, что поддерживаемая финансами BMW основанная в 2020 году американская компания ONE планирует оснастить прототипом своей тяговой батареи серийный кроссовер iX баварской марки к концу этого года. Авторы эксперимента рассчитывают, что такая машина сможет проехать без подзарядки 965 км.

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Источник изображения: BMW

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Американский стартап ONE стремится разработать тяговые аккумуляторы, которые используют меньше традиционных материалов типа кобальта, никеля, лития и даже кремния. Новый тип аккумуляторов при этом должен обладать более высокой плотностью хранения заряда, меньшими массой и габаритами, а также обеспечивать более высокую безопасность. В исполнении для недорогих электромобилей батареи ONE должны обладать не только более скромными габаритами и массой, но и меньшей ценой. Компания собирается сотрудничать и с другими автопроизводителями. Ранее она уже оснастила седан Tesla Model S своей батареей, которая увеличила запас хода до внушительных 1200 км.

#электромобили #аккумуляторы #bmw
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