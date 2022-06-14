Агентство Reuters сообщило, что поддерживаемая финансами BMW основанная в 2020 году американская компания ONE планирует оснастить прототипом своей тяговой батареи серийный кроссовер iX баварской марки к концу этого года. Авторы эксперимента рассчитывают, что такая машина сможет проехать без подзарядки 965 км.
реклама
Американский стартап ONE стремится разработать тяговые аккумуляторы, которые используют меньше традиционных материалов типа кобальта, никеля, лития и даже кремния. Новый тип аккумуляторов при этом должен обладать более высокой плотностью хранения заряда, меньшими массой и габаритами, а также обеспечивать более высокую безопасность. В исполнении для недорогих электромобилей батареи ONE должны обладать не только более скромными габаритами и массой, но и меньшей ценой. Компания собирается сотрудничать и с другими автопроизводителями. Ранее она уже оснастила седан Tesla Model S своей батареей, которая увеличила запас хода до внушительных 1200 км.