Не спасёт даже серверный сегмент.

Специалисты Summit Insights считают, что снижение спроса в сегменте ПК и смартфонов во втором полугодии вызовет затоваривание складов и вынудит производителей оперативной памяти снизить цены, Micron Technology будет в их числе. Серверный сегмент в этом отношении вряд ли спасёт ситуацию, поскольку макроэкономическая неопределённость заставляет даже крупных провайдеров «облачных» услуг урезать инвестиционные программы.

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Источник изображения: Micron

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Уже сейчас, по словам источника, на складах участников цепочки поставок и конечных производителей наблюдается увеличение запасов микросхем памяти. Возможно, производители памяти в таких условиях сократят расходы на увеличение объёмов выпуска продукции и строительство новых предприятий, и маятник цен в результате качнётся в другую сторону, но со значительной задержкой.