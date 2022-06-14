Специалисты Summit Insights считают, что снижение спроса в сегменте ПК и смартфонов во втором полугодии вызовет затоваривание складов и вынудит производителей оперативной памяти снизить цены, Micron Technology будет в их числе. Серверный сегмент в этом отношении вряд ли спасёт ситуацию, поскольку макроэкономическая неопределённость заставляет даже крупных провайдеров «облачных» услуг урезать инвестиционные программы.
реклама
Уже сейчас, по словам источника, на складах участников цепочки поставок и конечных производителей наблюдается увеличение запасов микросхем памяти. Возможно, производители памяти в таких условиях сократят расходы на увеличение объёмов выпуска продукции и строительство новых предприятий, и маятник цен в результате качнётся в другую сторону, но со значительной задержкой.