Лишь бы это не звучало как «нет отрасли – нет дефицита».

В Лондоне на этой неделе стартовало мероприятие London Tech Week, в рамках которого власти Великобритании намереваются представить новую стратегию развития, как поясняет Bloomberg. После отделения страны от Евросоюза возник дефицит самых разных специалистов, и в технологической сфере он тоже себя проявил.

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Источник изображения: Bloomberg

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По словам профильного министра Надин Доррис (Nadine Dorries, на фото выше), Великобритания обладает достаточной свободой для формирования своих правил и стандартов. Меры поддержки отрасли должны быть предложены в не самое простое для страны время – многие технологические стартапы, располагающие представительствами в Великобритании, вынуждены сокращать численность персонала, поскольку их ориентированные на стремительный рост бизнес-модели начали давать сбой, и разумнее стало переключиться на экономию издержек. Последний раз власти Великобритании стратегию развития бизнеса в сфере цифровых технологий обновляли в далёком 2017 году, с тех пор многое изменилось.