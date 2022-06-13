Среди тысяч других результатов это солидное достижение.

Немецкий оверклокер CENS в рамках экспериментов с имеющимся у него процессором Intel Core i9-12900KS получил ряд интересных результатов, которые нельзя назвать рекордами в полной мере, но в общей выборке они выглядят достойно. По крайней мере, в тесте SuperPI 32M автору эксперимента досталось пятое место с результатом 3 минуты 36,772 секунды.

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Источник изображения: HWBot, CENS

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Для этого частоту процессора при помощи жидкого азота пришлось поднять до 7359 МГц. Использовались материнская плата EVGA Z690 Dark K|ngp|n Edition и набор оперативной памяти G.Skill Trident Z5, а также блок питания EVGA мощностью 1600 Вт. Пятого места в абсолютном зачёте удалось достичь и в тесте PiFast с результатом 8,02 секунды при частоте процессора 7314 МГц. В обоих случаях процессор сохранял активность только двух производительных ядер и сопутствующих им двух потоков, а для охлаждения использовался резервуар с жидким азотом.