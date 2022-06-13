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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung заметно сократила производственную программу по смартфонам на этот год
Как-то всё разом навалилось…
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На прошлой неделе издание ET News сообщило, что корейская компания Samsung Electronics сократила рабочую неделю на своём основном предприятии по выпуску смартфонов во Вьетнаме до 3 или 4 дней, в зависимости от загрузки конкретной производственной линии. Вьетнамский кластер обеспечивает Samsung примерно 50-60% совокупной потребности в производстве смартфонов.

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Источник изображения: ET News

Столь резко сокращение активности на предприятии обусловлено корректировкой планов Samsung на выпуск смартфонов в этом году. Если в начале года компания рассчитывала выпустить по итогам года 334 млн смартфонов, то сейчас прогноз пересмотрен в сторону уменьшения до 270-280 млн устройств. Прежде всего, на это решение оказало влияние общего снижение спроса, но проблемы с функцией GOS флагманской модели Galaxy S22 в начале года тоже оказали негативное влияние на репутацию производителя.

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На предприятиях в Индии компания способна производить от 20 до 30% необходимого количества смартфонов, ещё 10-15% обеспечивает Бразилия. По данным первоисточника, в этих странах объёмы выпуска смартфонов Samsung тоже будут сокращены, как во Вьетнаме.

#смартфоны #samsung #вьетнам
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