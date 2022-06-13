Глава первой из компаний посетил Европу.

Издание Business Korea продолжает искать обоснование для каждого из географических пунктов деловой поездки главы Samsung Electronics в Европу, которую он сейчас осуществляет. Ли Джэ Ён (Lee Jae-yong), как поясняет источник, остановился в Германии для обсуждения сотрудничества с кем-то из местных автопроизводителей в сфере совместного производства тяговых батарей. Компания Samsung SDI располагает предприятиями в Венгрии и Австрии, но в русле общей экспансии производства аккумуляторов вполне может заключить союз с кем-то из европейских автопроизводителей.

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Источник изображения: Business Korea

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Одним из поводов визита главы Samsung Electronics в Германию может служить и интерес к покупке активов Infineon Technologies. Пресса накануне вернулась к обсуждению старых слухов о намерениях Samsung купить NXP Semiconductors, но на ней свет клином не сошёлся. Вероятнее всего, в Нидерландах глава корейского конгломерата посетит штаб-квартиру ASML – важнейшего поставщика литографического оборудования. Бельгия, Великобритания и Франция тоже значатся в маршрутной карте руководителя Samsung Electronics, но внятные предположения о цели визита можно дать только в отношении первой из стран. Здесь расположены власти объединённой Европы, с которыми руководство Samsung может говорить о предоставлении субсидий на случай инвестиций корейского гиганта в развитие европейских предприятий.