Поможет новое предприятие в окрестностях Берлина.

Стараниями генерального директора Илона Маска (Elon Musk), компания Tesla стала крупнейшим производителем не только электромобилей, но и обещаний, и специфика её производственной деятельности нравится далеко не всем сотрудникам. Напомним, обходясь без услуг дилеров, компания самостоятельно реализует электромобили, а потому старается в первой половине квартала выпускать машины на экспорт, а во второй удовлетворяет заказы для местного рынка – в тех регионах, где располагает предприятиями. Нередко под конец квартала приходится мобилизовать все силы, чтобы выпустить желаемое количество электромобилей.

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Персоналу, понятно, такой неравномерный темп работы не нравится, а потому соответствующий вопрос на общем собрании коллектива Tesla был адресован Илону Маску, как сообщает Electrek. Тот признался, что существующая практика ускорения производства под конец квартала сложилась с конца 2008 года, но вряд ли текущий квартал станет исключением. Компании нужно навёрстывать потерянное в результате простоя предприятия в Шанхае, которое является крупнейшим производителем электромобилей для экспорта в Европу.

Источник изображения: Electrek

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Зато к концу третьего квартала, как пообещал Маск, всплеск активности будет менее заметным, поскольку на нужды европейского рынка в той или иной степени начнёт работать предприятие в Берлине. В текущем квартале Tesla рассчитывает поставить около 300 тысяч электромобилей, хотя сделать это с учётом длительного простоя предприятия в Шанхае будет непросто.