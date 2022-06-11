По схеме «три к одному».

В последние годы курс акций Tesla рост уверенными темпами, поэтому для некоторых инвесторов они становились менее доступными, если не рассматривать способы покупки дробных частей, которые сейчас имеются на рынке. В прошлый раз к дроблению акций Tesla прибегала в августе 2020 года, и о новом дроблении руководство говорило с марта текущего года, но теперь CNBC поясняет, что вопрос будет вынесен на рассмотрение собрания акционеров 4 августа.

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Источник изображения: Getty Images

По итогам нового дробления на каждую имеющуюся акцию инвесторы получат две новые, при этом курсовая стоимость каждой уменьшится в три раза. Tesla подчёркивает, что данный шаг в большей мере направлен на повышение удобства сотрудников компании, которые часть вознаграждения получают акциями.

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Попутно становится известно, что на собрании акционеров Tesla намеревается рассмотреть вопрос о сокращении сроков действия полномочий членов совета директоров с трёх до двух лет. Владеющий 1,5% акций компании Ларри Эллисон (Larry Ellison), являющийся одним из основателей Oracle, намеревается сложить свои полномочия в качестве члена совета директоров Tesla. Непосредственно Илону Маску (Elon Musk) до сих пор принадлежат 23,5% акций Tesla, поэтому даже подготовка к покупке Twitter, ради которой он продавал свои ценные бумаги, не особо ослабила его позиции в капитале компании.