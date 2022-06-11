Инвесторскому сообществу только предстоит переварить сделанные руководством AMD на мероприятии для аналитиков заявления, но представители KeyBanc уже выразили уверенность в способности компании наращивать выручку в среднем на 20% в год в долгосрочной перспективе.
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При этом подчёркивается, что подобный прогресс будет достигаться именно за счёт серверного сегмента – не только за счёт роста спроса на рынке в целом, но и за счёт увеличения доли самой AMD. Другими словами, для достижения указанных темпов роста выручки компания должна продолжать теснить конкурентов в серверном сегменте, а к таковым по итогам последних лет следует относить не только Intel, но и NVIDIA. Эксперты KeyBanc считают, что $150 за акцию AMD являются справедливым курсом. Впрочем, вчерашние торги завершились снижением их курса на 4% до $94,82, поэтому значительная часть потенциала роста пока не реализована.