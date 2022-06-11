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Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD обещает инвесторам стабильный возврат капитала
Ежегодно на выплату дивидендов и выкуп акций будет тратиться не менее 40% свободных средств.
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Именно с выходом на рынок процессоров Ryzen первого поколения принято связывать начало благоприятного для AMD с финансовой точки зрения периода, в рамках которого она постепенно избавилась от убытков и смогла аккумулировать средства не только для устойчивого развития, но и для покупки необходимых активов на стороне. На мероприятии для аналитиков финансовый директор компании Девиндер Кумар (Devinder Kumar) дал понять, что в долгосрочной перспективе AMD готова возвращать инвесторам более 40% своего ежегодного свободного денежного потока. Это те средства, которые остаются в распоряжении компании после учёта всех затрат и выплаты долговых обязательств и налогов.

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Источник изображения: AMD

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В текущем году, например, свободный денежный поток AMD может достичь $6,4 млрд, и если новую финансовую модель компания уже готова применить сейчас, то не менее $2,5 млрд она должна будет потратить на выкуп акций и выплату дивидендов. Такие заявления должны привлечь к акциям AMD новых инвесторов, которые смогут зарабатывать не только на операциях с ценными бумагами, но и за счёт получения дивидендного дохода. За пять лет курс акций AMD вырос в 6-7 раз, и хотя пиковые значения были пройдены в прошлом году, выступление финансового директора компании на этой неделе должно было настроить инвесторов на оптимистичный лад.

#amd #аналитика #финансы #акции
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