Ежегодно на выплату дивидендов и выкуп акций будет тратиться не менее 40% свободных средств.

Именно с выходом на рынок процессоров Ryzen первого поколения принято связывать начало благоприятного для AMD с финансовой точки зрения периода, в рамках которого она постепенно избавилась от убытков и смогла аккумулировать средства не только для устойчивого развития, но и для покупки необходимых активов на стороне. На мероприятии для аналитиков финансовый директор компании Девиндер Кумар (Devinder Kumar) дал понять, что в долгосрочной перспективе AMD готова возвращать инвесторам более 40% своего ежегодного свободного денежного потока. Это те средства, которые остаются в распоряжении компании после учёта всех затрат и выплаты долговых обязательств и налогов.

реклама

Источник изображения: AMD

анонсы и реклама -33% на RTX 3080 Gigabyte Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 сильно дешевле 40тр -45% на i5 12400 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -25000р на 6800XT ASUS -32% на MSI Ventus 3070 Ti 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti MSI Gaming за 110тр -25% на RX 6700 XT ASUS RTX 3050 MSI дешевле 40 тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 58тр 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

В текущем году, например, свободный денежный поток AMD может достичь $6,4 млрд, и если новую финансовую модель компания уже готова применить сейчас, то не менее $2,5 млрд она должна будет потратить на выкуп акций и выплату дивидендов. Такие заявления должны привлечь к акциям AMD новых инвесторов, которые смогут зарабатывать не только на операциях с ценными бумагами, но и за счёт получения дивидендного дохода. За пять лет курс акций AMD вырос в 6-7 раз, и хотя пиковые значения были пройдены в прошлом году, выступление финансового директора компании на этой неделе должно было настроить инвесторов на оптимистичный лад.