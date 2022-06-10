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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
По итогам года в AMD будут работать свыше 16 тысяч инженеров
На исследования и разработки будет выделено $4 млрд.
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В ходе мероприятия AMD для финансовых аналитиков технический директор компании Марк Пейпермастер (Mark Papermaster) заявил, что в текущем году расходы на исследования и разработки последовательно вырастут с $2,8 до $4,0 млрд, а штат инженерных специалистов увеличится с 12 до 16 с лишним тысяч человек.

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Источник изображения: AMD

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О том, что это внушительная доля всего персонала AMD, можно понять по прогнозируемой численности всех штатных сотрудников компании, которая в этом году должна достигнуть 22 500 человек. Получается, что свыше 70% персонала в AMD занято именно инженерной работой. Статистика 2020 года гласила, что 55% общего количества штатных сотрудников AMD проживают в Северной и Южной Америке, около 43% в Китае, Японии и странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Африка и Европа сообща формируют оставшиеся 2%. Представители мужского пола на тот момент формировали 76% штата, свыше половины персонала относилось к поколению миллениалов, родившихся в период с 1981 по 1996 годы. К текущему году структура кадрового состава компании могла измениться.

#amd #аналитика
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