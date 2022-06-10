В последние три года выручка росла на 56% за год в среднем.

Мероприятие AMD было адресовано финансовым аналитикам, поэтому доклад финансового директора компании Девиндера Кумара (Devinder Kumar) был содержательным и подробным. Руководитель финансовой структуры компании пояснил, что с текущего квартала отчётность AMD наконец-то подвергнется долгожданному и логичному реформированию, и поводом для этого станет завершение сделки по поглощению Xilinx.

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Источник изображения: AMD

Изделия последней будут фигурировать в отчётности направления встраиваемых решений, а вот компоненты для игровых консолей получат долгожданную независимость, логично объединившись с игровыми видеокартами в самостоятельный сегмент. До прихода «к власти» Лизы Су (Lisa Su) компания AMD пыталась прятать неудачи серверного сегмента при помощи стабильных доходов от реализации компонентов для игровых консолей, но потребность в этом давно пропала. Более того, серверное направление в обозримом будущем должно будет приносить AMD более 50% всей выручки и обеспечивать основную часть ежегодного роста на 20%.

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В клиентском сегменте сосредоточится отчётность по центральным процессорам – как настольным, так и мобильным. Графические процессоры будут поделены между серверным и игровым направлениями. По итогам текущего года компания рассчитывает увеличить выручку на 60% до $26,3 млрд и добиться нормы прибыли в 54%, хотя ещё в прошлом году этот показатель не превышал 48%. Впрочем, в конкретном случае до 52% позволит подняться поглощение Xilinx, но и другие факторы будут способствовать росту прибыльности бизнеса материнской компании.