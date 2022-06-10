Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
С этого квартала AMD изменит структуру финансовой отчётности
В последние три года выручка росла на 56% за год в среднем.
анонсы и реклама
3070 Ti за 80 с началом в Регарде
3050 MSI Gaming дешевле 40тр
<b>3080 Gigabyte Gaming дешевле 100тр</b>
3060 MSI Gaming дешевле 60тр
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза
3070Ti MSI Gaming дешевле 90 тр

Мероприятие AMD было адресовано финансовым аналитикам, поэтому доклад финансового директора компании Девиндера Кумара (Devinder Kumar) был содержательным и подробным. Руководитель финансовой структуры компании пояснил, что с текущего квартала отчётность AMD наконец-то подвергнется долгожданному и логичному реформированию, и поводом для этого станет завершение сделки по поглощению Xilinx.

реклама

Источник изображения: AMD

Изделия последней будут фигурировать в отчётности направления встраиваемых решений, а вот компоненты для игровых консолей получат долгожданную независимость, логично объединившись с игровыми видеокартами в самостоятельный сегмент. До прихода «к власти» Лизы Су (Lisa Su) компания AMD пыталась прятать неудачи серверного сегмента при помощи стабильных доходов от реализации компонентов для игровых консолей, но потребность в этом давно пропала. Более того, серверное направление в обозримом будущем должно будет приносить AMD более 50% всей выручки и обеспечивать основную часть ежегодного роста на 20%.

анонсы и реклама
Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia
RTX 3050 снова дешевле 40 тр
-45% на i5 12400 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
-25000р на 6800XT ASUS
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti MSI Gaming за 110тр
-25% на RX 6700 XT ASUS
RTX 3050 MSI дешевле 40 тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 55тр
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

В клиентском сегменте сосредоточится отчётность по центральным процессорам – как настольным, так и мобильным. Графические процессоры будут поделены между серверным и игровым направлениями. По итогам текущего года компания рассчитывает увеличить выручку на 60% до $26,3 млрд и добиться нормы прибыли в 54%, хотя ещё в прошлом году этот показатель не превышал 48%. Впрочем, в конкретном случае до 52% позволит подняться поглощение Xilinx, но и другие факторы будут способствовать росту прибыльности бизнеса материнской компании.

#amd #аналитика #финансы
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD удалось занять четвёртое место в рейтинге крупнейших разработчиков чипов по величине выручки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем мощнейший игровой ПК 2022 года за 350 тысяч рублей для любых игр в 4K
56
7 cпособов сэкономить при сборке игрового компьютера в 2022 году
19
Обзор и тестирование смартфона Realme 9i
7
Странные отголоски из прошлого: Эпилятор В.Ч. Индивидуальный (1991 год)
9
Собираю простой кондиционер из элемента Пельтье TEC-12706, чтобы разогнать летнюю жару
16
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
+
Об играх, где главный герой — зверёк
2

Сейчас обсуждают

Infinity78
11:24
обычно админов за говно даже не считают) Вернее айтишников. Вот админ - он бог
Рубль непозволительно сильно укрепился, завтра Банк России будет опять снижать ключевую ставку
Infinity78
11:23
Нужен полный независимый цикл, а то созданные производства зависимы от поставщиков сырья, запчастей, материалов.
Рубль непозволительно сильно укрепился, завтра Банк России будет опять снижать ключевую ставку
Sheshenbek
11:23
На avito уже за 18 найти можно.
Рубль дорожает, а видеокарты дешевеют – геймерская Radeon RX 6750 XT скинула 30% за несколько недель
Chimbal
11:22
В свою очередь и я предостерегу доверчивых пользователей к комментариям в статьях, надеюсь 4 умножить на 12 сможет каждый.
Собираю простой кондиционер из элемента Пельтье TEC-12706, чтобы разогнать летнюю жару
Infinity78
11:22
Вот именно, что производства спустили все в китай и теперь это опять же стало невыгодно и европе и америке. Они наоборот возвращают производства к себе назад. Все поняли, что глобализация - это афера ...
Рубль непозволительно сильно укрепился, завтра Банк России будет опять снижать ключевую ставку
Infinity78
11:19
Это все выровняется, если производить начнут тут. Возьми авто, стали производить тут и цена их упала. Жаль что качество тоже) А вот если не производить - то будет как сейчас. Начинать оно трудно. Курс...
Рубль непозволительно сильно укрепился, завтра Банк России будет опять снижать ключевую ставку
Lurker-beta
11:19
от электромобилей тоже отказались в СВОЁ время по понятным причинам. Потом сделали аккумуляторы получше и автомобили вернулись. С чиплетами вроде так-же. Зачем вы вспоминаете отказ от чиплетов... скол...
AMD пообещала представить процессоры с архитектурой Zen 5 до конца 2024 года
Сергей Малых
11:18
Переход эфира на пос убьёт сам эфир, потому что он не выдержит конкуренции с соланой или полигоном. Жду переход эфира на пос, только потому что финансы уйдут в эфир классик, который заменит эфир.
Переход Эфира на Proof of Stake стал ещё ближе – разработчики запустили сеть Ropsten Ethereum 2.0
OgoGoLog
11:15
<<системным администратором>> Ты "система жизнеобеспечения для офисного планктона". Не принижай свою роль.
Рубль непозволительно сильно укрепился, завтра Банк России будет опять снижать ключевую ставку
Infinity78
11:14
будет слабнуть
Рубль непозволительно сильно укрепился, завтра Банк России будет опять снижать ключевую ставку
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем