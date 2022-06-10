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Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD пообещала представить процессоры с архитектурой Zen 5 до конца 2024 года
Их кристаллы могут производиться по 3-нм технологии.
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Вывалив на обывателей десяток презентаций с мероприятия для финансовых аналитиков, компания AMD сопроводила этот наглядный материал довольно скупыми текстовыми комментариями, но всё это неизбежно будет обрастать комментариями представителей компании в последующие дни.

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Источник изображения: AMD

Начать разбор материалов нам хотелось бы с рассказа о перспективных планах AMD в сфере процессорных архитектур. Технический директор Марк Пейпермастер (Mark Papermaster) объединил график выпуска новых архитектур на одном слайде, одновременно демонстрируя намерения компании AMD и в потребительском, и в серверном сегменте. По этой причине на первом слайде упоминаются архитектуры Zen 4c и Zen 5c, которые должны найти применение исключительно в серверной сфере.

Гораздо важнее, что в рамках архитектуры Zen 4 подразумевается использование как 5-нм, так и 4-нм техпроцесса, а Zen 5 в дополнение к 4-нм будет предлагать и более прогрессивный 3-нм техпроцесс. Скорее всего, на каком-то этапе оба техпроцесса будут применяться одновременно для изготовления разных кристаллов, но их последовательность всё равно будет задаваться главным технологическим партнёром AMD в лице TSMC.

Источник изображения: AMD

Попутно AMD подтверждает, что в семействе потребительских процессоров Ryzen 7000 с архитектурой Zen 4 будут не только модели с памятью типа 3D V-Cache, но и производительные Ryzen Threadripper. Если обычные Ryzen 7000 могут выйти в конце третьего квартала, хотя официально это и не упоминается, то все последующие модификации потребительских процессоров этого семейства наверняка появятся не ранее следующего года.

В 2024 году будут представлены процессоры Granite Ridge с архитектурой Zen 5, кристаллы которых будут выпускаться по какому-то более прогрессивному техпроцессу, чем 5-нм, присущий носителям Zen 4. Из такого разделения можно сделать вывод, что 4-нм техпроцесс AMD припасла для серверного сегмента в рамках Zen 4, но не исключено, что Granite Ridge будут выпускаться по 4-нм технологии. Многое будет зависеть от сроков их анонса и степени унификации с серверными сородичами.

Источник изображения: AMD

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Мобильный сегмент будет не менее богатым на новинки. Компания смело говорит о том, что в 2023 году будут представлены 4-нм процессоры Phoenix Point, сочетающие архитектуру Zen 4 и встроенную графику поколения RDNA 3. Будут этими процессорами предусмотрены и инструкции для ускорения работы систем искусственного интеллекта. По всей видимости, уже в 2024 году будут представлены мобильные процессоры Strix Point, которые получат чиплетную компоновку, архитектуру Zen 5 и графику RDNA 3+. Они будут изготавливаться по более прогрессивной технологии, чем 4-нм. Не исключено, что они будут производиться уже по 3-нм технологии.

#amd #роадмап #zen 4 #zen 5
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