Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel объяснила, как ей будет помогать TSMC
Колебания спроса в ту или иную сторону проще гасить, имея «заклятого партнёра».
анонсы и реклама
3070 Ti за 80 с началом в Регарде
RTX 3050 MSI дешевле 40 тр
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза
3080 Gigabyte за 100тр в Ситилинке

Выступивший на мероприятии Bank of America финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) пояснил, как будет складываться симбиоз компании и контрактных производителей, с которыми она будет взаимодействовать. Хотя имена конкретных подрядчиков не упоминались, легко понять, что главным из технологических партнёров Intel в ближайшие годы станет тайваньская компания TSMC.

реклама

Источник изображения: Intel

Финансовый директор Intel дал понять, что сотрудничество с подрядчиком даёт американкой корпорации больше гибкости в планировании производства. Например, если Intel не будет уверена, что какой-то вид продукции не будет востребован рынком, она может поручить его производство подрядчику, и тогда в случае низкого спроса потери будут гораздо ниже, чем если бы эти изделия она выпускала самостоятельно.

анонсы и реклама
Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia
3080 Gigabyte Gaming сильно дешевле 3070Ti
RTX 3050 снова дешевле 40 тр
-45% на i5 12400 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
-25000р на 6800XT ASUS
3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU
-25% на RX 6700 XT ASUS
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b>
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр
<b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

С другой стороны, если спрос на продукцию Intel собственного производства вырастет быстро и значительно, она может поручить выпуск дополнительного объёма стороннему подрядчику, по возможности в сжатые сроки удовлетворяя рыночный спрос. Какие-то литографические технологии Intel может быть невыгодно осваивать самостоятельно, в этом случае выпуск компонентов с их использованием может быть поручен подрядчику. Словом, такая бизнес-модель даёт много гибкости, и руководство компании не смущается от осознания факта сотрудничества с конкурентом в технологической сфере.

#intel #финансы #полупроводники #литографическое производство
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD выпустит облигаций на сумму $1 млрд для пополнения оборотных средств
Intel призналась, что ситуация на рынке в этом квартале оказалась хуже ожиданий
Intel временно прекратит нанимать новый персонал
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сборка бюджетного ПК в интернет-магазинах и Aliexpress на базе AMD. Часть 2
154
Proof of Stake против Proof of Work: почему криптосообществу вреден переход на PoS, и чем старый PoW лучше
9
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
23
Собираем мощнейший игровой ПК 2022 года за 350 тысяч рублей для любых игр в 4K
25
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 5
25
Мои впечатления от игры Dragon Age: Inquisition. Часть 1
12
Сводный тест: два Scythe Shuriken, Thermalright AXP-100H Muscle и PCCooler GI-46U Corona B
4
Обзор и тестирование смартфона Realme 9i
2

Сейчас обсуждают

Пузо
12:34
В вакууме (космос) нет конвекции, теплоотдача происходит только излучением, что гораздо медленнее.
Учёные разработали аккумулятор который эффективно работает при температурах до -35 °C
pOdOnOg
12:29
ему сказали, что рекомендованная 200тыщ, вот от неё он и пляшет...
Видеокарты AMD и NVIDIA дешевеют в российских магазинах – скидки на флагманы доходят до 40%
djon3volta
12:27
Лучше напиши, как купить квартиру за 1 млн руб, при зарплате 20К руб в месяц 😆 При условии, что при зарплате 20К, даже кредит не дадут 100К. Чур не советовать работать олигархом 😆
Собираем мощнейший игровой ПК 2022 года за 350 тысяч рублей для любых игр в 4K
mishika
12:25
>Сочиняй-сочиняй, 15-ти рублёвый сисянобот. ))
Пришло время скинуть карты, сегодня команда разработчиков Ethereum перевела блокчейн Ropsten с майнинга на стейкинг
Spambomber12
12:23
>После первоначальных оценок команда пришла к выводу, что телескоп по-прежнему работает на уровне, соответствующем всем требованиям миссии, несмотря на слабовыраженный эффект в данных Переводя с пен...
NASA: James Webb получил повреждения в результате столкновения с микрометеороидом, но качество данных остается высоким
Sheshenbek
12:21
Майнинг - это у меня не основной заработок, просто немножко кэш поднял, пока была возможность. Сейчас буду майнить avitoкоин, пока лошки ещё готовы у меня мою прожарочку покупай за хорошую сумму. Отда...
Пришло время скинуть карты, сегодня команда разработчиков Ethereum перевела блокчейн Ropsten с майнинга на стейкинг
Александр Римский
12:21
Логика конечно... Ещё бы поставили r9 5950 и видеокарту по типу gt8600 и ожидали прироста фпс
Samsung выпустила лимитированную версию Galaxy S22 для фанатов Diablo Immortal
Артём Николаев
12:20
Телеметрия из под руки индийский кодеров уже не может крутиться без тысяч доступных иопсов?
Microsoft хочет принудить ОЕМ-поставщиков отказаться от жёстких дисков в пользу SSD для установки Windows 11
Artloop
12:20
"что пытающиеся выжать из вас последние копейки продавцы в магазине и мастера в сервис-центрах действуют не по собственной инициатив" - они туда на работу устроились? значит их всё устраивает, либо им...
Как DNS забывает о правах потребителей, а сервисы в РФ имитируют ремонт ПК – реальная история от PRO Hi-Tech
Нешешбек
12:19
Zero мы всё ждём от тебя Каминг-аут, можешь даже на overclockers.ru отдельную статью на эту тему выдать. Успех тебе будет обеспечен.
Собираем мощнейший игровой ПК 2022 года за 350 тысяч рублей для любых игр в 4K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем