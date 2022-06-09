Но рынок ПК всё равно будет демонстрировать спрос на уровне выше допандемийного периода.

На мероприятии Bank of America финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) выразил опасения по поводу того, что ситуация на рынке ПК развивается по более негативному сценарию, чем ожидалось в конце апреля. При этом прогноз по выручке, которая по итогам второго квартала должна достигнуть $18 млрд, компания пересматривать не торопится.

реклама

Источник изображения: Intel

Представитель Intel выявил три главных фактора, негативно влияющих на спрос на продукцию компании в сегменте ПК в настоящее время. Во-первых, это сохраняющийся дефицит комплектующих, который мешает клиентам Intel продавать желаемое количество собственной продукции. В принципе, сама компания не испытывает проблем с поставками процессоров, но на рынке не хватает сопутствующей продукции, и процессоры в итоге продаются хуже.

Во-вторых, во втором квартале на бизнес Intel неизбежно повлияют локдауны в Китае. Это не только основная производственная база планеты, но и крупный рынок сбыта. Впрочем, финансовый директор компании выразил надежду, что за пределы второго квартале негативное влияние китайского фактора не распространится. С другой стороны, он не готов делать прогнозы относительно второго полугодия.

В-третьих, клиентам Intel всё ещё предстоит пустить в ход повышенные запасы продукции этой марки, которые они сформировали в предыдущие периоды, опасаясь усугубления дефицита. Соответственно, пополнять запасы новой продукцией Intel они пока не готовы, что сокращает выручку компании.

анонсы и реклама Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia 3080 Gigabyte Gaming сильно дешевле 3070Ti RTX 3050 снова дешевле 40 тр -45% на i5 12400 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -25000р на 6800XT ASUS 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU -25% на RX 6700 XT ASUS <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

В целом, финансовый директор Intel в шутку заметил, что рисковал бы получить пинок под зад от главы компании Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger), если бы публично усомнился в способности рынка ПК сохранять спрос на уровне не менее 300 млн изделий в год. Как считает сам Зинснер, до уровня в 250 млн штук в год рынок ПК в будущем уже не опустится.