На мероприятии Bank of America финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) выразил опасения по поводу того, что ситуация на рынке ПК развивается по более негативному сценарию, чем ожидалось в конце апреля. При этом прогноз по выручке, которая по итогам второго квартала должна достигнуть $18 млрд, компания пересматривать не торопится.
реклама
Представитель Intel выявил три главных фактора, негативно влияющих на спрос на продукцию компании в сегменте ПК в настоящее время. Во-первых, это сохраняющийся дефицит комплектующих, который мешает клиентам Intel продавать желаемое количество собственной продукции. В принципе, сама компания не испытывает проблем с поставками процессоров, но на рынке не хватает сопутствующей продукции, и процессоры в итоге продаются хуже.
Во-вторых, во втором квартале на бизнес Intel неизбежно повлияют локдауны в Китае. Это не только основная производственная база планеты, но и крупный рынок сбыта. Впрочем, финансовый директор компании выразил надежду, что за пределы второго квартале негативное влияние китайского фактора не распространится. С другой стороны, он не готов делать прогнозы относительно второго полугодия.
В-третьих, клиентам Intel всё ещё предстоит пустить в ход повышенные запасы продукции этой марки, которые они сформировали в предыдущие периоды, опасаясь усугубления дефицита. Соответственно, пополнять запасы новой продукцией Intel они пока не готовы, что сокращает выручку компании.
В целом, финансовый директор Intel в шутку заметил, что рисковал бы получить пинок под зад от главы компании Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger), если бы публично усомнился в способности рынка ПК сохранять спрос на уровне не менее 300 млн изделий в год. Как считает сам Зинснер, до уровня в 250 млн штук в год рынок ПК в будущем уже не опустится.