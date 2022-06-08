Лучше подождать до 2025 года.

В 2019 году глава и основатель частной аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск (Elon Musk) заявил, что хотел бы вывести на IPO оператора спутниковой связи Starlink в 2022 году, но к настоящему моменту он от своих намерений традиционно отказался. Как поясняет CNBC, теперь миллиардер, мечтающий покорить Марс, рассчитывает вывести Starlink на публичный фондовый рынок не ранее 2025 года.

реклама

Источник изображения: Flickr

анонсы и реклама 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

По мнению Маска, именно тогда этот провайдер спутникового интернета сможет генерировать предсказуемую прибыль. В конце прошлого месяца Starlink располагала 400 тысячами абонентов и низкоорбитальной группировкой из примерно 2500 спутников, которые их обслуживали. В целом, Илон Маск не является сторонником вывода принадлежащих ему компаний на публичный рынок, поскольку, по его словам, это влечёт множество трудностей, а слежение за колебаниями курса акций очень утомляет и отнимает много времени.