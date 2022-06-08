В 2019 году глава и основатель частной аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск (Elon Musk) заявил, что хотел бы вывести на IPO оператора спутниковой связи Starlink в 2022 году, но к настоящему моменту он от своих намерений традиционно отказался. Как поясняет CNBC, теперь миллиардер, мечтающий покорить Марс, рассчитывает вывести Starlink на публичный фондовый рынок не ранее 2025 года.
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По мнению Маска, именно тогда этот провайдер спутникового интернета сможет генерировать предсказуемую прибыль. В конце прошлого месяца Starlink располагала 400 тысячами абонентов и низкоорбитальной группировкой из примерно 2500 спутников, которые их обслуживали. В целом, Илон Маск не является сторонником вывода принадлежащих ему компаний на публичный рынок, поскольку, по его словам, это влечёт множество трудностей, а слежение за колебаниями курса акций очень утомляет и отнимает много времени.