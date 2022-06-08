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Не приходится сомневаться, что образцы процессоров Ryzen 7000 семейства Raphael в исполнении Socket AM5 уже попали в руки не только сотрудникам AMD, поскольку один из производителей материнских плат такой процессор в своём изделии уже демонстрировал на видео. Представителям сайта TechPowerUp посчастливилось получить от анонимных доброжелателей изображение крышки такого процессора, отделённой от всего остального.

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Источник изображения: TechPowerUp

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Как и сообщалось ранее, все три кристалла в составе данных процессоров крепятся к крышке теплораспределителя при помощи припоя, что должно дополнительно усложнять процедуру отделения крышки. Поскольку кристаллы на подложке процессора плотно окружены конденсаторами, крышка имеет прямоугольные вырезы, и контактирует с подложкой лишь в нескольких местах. Клей или герметик нанесены в восьми точках. Можно также отметить наличие специального покрытия на той части крышки, которая присоединяется к кристаллам при помощи припоя – для лучшего контакта. К сожалению, о судьбе самого процессора после такого вмешательства ничего не сообщается.