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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Видеокарта Colorful GeForce GT 1010 оснащается памятью типа DDR4
Многие покупатели и такой «затычке» рады.
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Ресурс VideoCardz возвестил о выходе бюджетной видеокарты GeForce GT 1010 китайской марки Colorful, которая сочетает наличие 2 Гбайт памяти типа DDR4 с графическим процессором GP108 поколения Pascal, который выпущен по 14-нм технологии. По сравнению с GeForce GT 1030 количество ядер CUDA уменьшено с 384 до 256 штук.

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Источник изображения: VideoCardz, Colorful

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Разрядность шины не превышает 64 бит, но уровень энергопотребления радует – не более 20 Вт. Низкопрофильная плата сочетается с полноразмерной планкой для задней панели, на которой нашлось место лишь для двух портов HDMI. Скромных размеров радиатор с единственным компактным вентилятором закрывает более половины печатной платы. Частоты видеокарты не превышают 1151/1379/2100 МГц. Цена новинки не уточняется, но в нынешних условиях этот параметр является непредсказуемым. Любителям игр такая видеокарта не пригодится, а вот в качестве временной замены для более производительного графического решения вполне может использоваться.

#nvidia #видеокарты #pascal #ddr4 #gp108 #geforce gt 1010
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тише тут, тут много красных бдсмщиков.
Чем больше ядер у процессора AMD Ryzen, тем меньше его надежность, статистика СЦ плюс мой опыт.
Виктор Викторович
04:17
твой комментарий тоже, поскольку опровергнуть любое мнение ты не можешь, не зная это наверняка.
Чем больше ядер у процессора AMD Ryzen, тем меньше его надежность, статистика СЦ плюс мой опыт.
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