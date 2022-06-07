Основная часть порождённых WWDC 2022 информационных поводов отработана, и пора переключаться на следующее важнейшие событие, которое компанией AMD намечено на грядущий четверг (в России к тому времени наступит пятница). На встрече с аналитиками финансового сектора, как считает Piper Sandler, руководство AMD не постесняется определиться с целевыми показателями развития компании на период до 2026 года включительно.
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В перечень этих показателей могут попасть темпы роста выручки, норма прибыли, операционная прибыль, суммы, подлежащие возврату инвесторам. Не относящиеся к финансовому сектору цели будут описывать ожидаемые технологические достижения, а также требуемые показатели доли в серверном и потребительском секторе рынка. По прогнозам аналитиков Piper Sandler, в период до 2026 года AMD сможет ежегодно увеличивать выручку на 17-20% в год.