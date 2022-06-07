С прошлого года власти объединённой Европы обсуждают инициативу по запрету на использование производителями мобильной электроники зарядных портов, отличных от USB-C. По замыслу авторов, это должно позволить одному зарядному устройству переживать несколько поколений мобильных устройств – главным образом, смартфонов, которые пользователи склонны обновлять довольно часто.
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Как сообщает Bloomberg, профильный законопроект был принят на этой неделе, его в дальнейшем должны будут подписать Европарламент и национальные правительства 27 стран, входящих в состав геополитического блока.
К осени 2024 года все официально продаваемые на территории Евросоюза мобильные устройства должны будут оснащаться портом типа USB-C для работы с единым зарядным устройством. Apple данной миграции изначально сильно противилась, но недавно внедрила USB-C на своих планшетах, а осведомлённые источники утверждают, что компания уже тестирует прототипы iPhone с таким типом порта для зарядки. В принципе, время на эксперименты у неё до осени 2024 года есть.