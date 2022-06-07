Ну, и Тайвань заодно.

По информации Bloomberg, возглавляющий Китайский центр международного экономического обмена Чень Вэньлин (Cheng Wenling) призвал власти КНР в случае усугубления санкций против страны со стороны США и их союзников захватывать Тайвань с целью установления контроля над предприятиями TSMC. Решиться на это, впрочем, китайский эксперт призывает только в том случае, если КНР подвергнется санкционному давлению того же масштаба, что и Россия.

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Источник изображения: TSMC

Последняя, напомним, выпускает свыше половины всех контрактных чипов в мире, а потому является важным поставщиком электронных компонентов, хотя сама ничего не разрабатывает, кроме сопутствующих техпроцессов. Предприятия TSMC сосредоточены на Тайване, и только недавно руководство компании стало задумываться о распределении рисков в географическом выражении. Предприятия TSMC должны к 2024 году появиться в США и Японии, но в обоих случаях компания сильно рассчитывает на правительственные субсидии, поскольку инфраструктура гораздо лучше развита на Тайване, а в новых местах в её создание необходимо серьёзно вкладываться.

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Интересно, что в начале января американские военные эксперты посоветовали властям Тайваня при возникновении угрозы китайской интервенции взорвать предприятия TSMC и постараться нанести ущерб предприятиям SMIC на территории Китая, чтобы лишить агрессора доступа к передовым литографическим технологиям. Впрочем, советчики в большей степени полагаются на эффект предостережения, чем на саму целесообразность подобного саботажа.