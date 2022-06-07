В тени политических разборок и конференции Apple для разработчиков остался отчёт Jon Peddie Research, посвящённый динамике рынка дискретных видеокарт в первом квартале этого года. Прежде всего, объёмы поставок видеокарт в натуральном выражении за год увеличились на 32,2% до 13,4 млн штук, последовательный прирост составил 1,4%. В показателях выручки динамика была отрицательной: если в четвёртом квартале прошлого года поставщики выручили $12,4 млрд, то в первом квартале текущего года они получили всего $8,6 млрд, и это красноречиво свидетельствует о снижении цен на видеокарты.
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За год AMD смогла увеличить свою долю рынка с 20 до 24%, но весь остальной рынок дискретных видеокарт по-прежнему контролирует NVIDIA. Компания AMD увеличила количество отгруженных видеокарт на 6% последовательно, а в годовом сравнении прирост составил 43,9%. NVIDIA в этом отношении сократила поставки последовательно на 0,3%, а её прирост в годовом сравнении не превысил 27,4%. Специалисты Jon Peddie Research ожидают снижения объёмов поставок видеокарт во втором квартале на 20%, и только ближе к концу года положительная динамика снова возобладает в свете выхода на рынок новинок AMD и NVIDIA. Кроме того, картину разнообразит и возвращение Intel на рынок дискретной графики.