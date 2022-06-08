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Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Oukitel представила защищённый смартфон WP19 с камерой ночного видения и аккумулятором 21 000 мАч
Продажи начнутся уже во второй половине июня
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Многие пользователи современных смартфонов полагают, что технологический прогресс зашёл в тупик. Всё дело в том, что каждый год производители выпускают всё более продвинутые мобильные телефоны, оснащая их мощными процессорами, качественными дисплеями и огромным количеством оперативной памяти, вот только время работы постоянно снижается. Не помогает даже тенденция на увеличение ёмкости аккумулятора, ведь ни один популярных смартфонов не способен дожить до вечера при интенсивном использовании. Если вы устали от подобного безобразия, то мы рекомендуем присмотреться к новому Oukitel WP19.



Смартфон получил самый большой аккумулятор ёмкость 21 000 мАч, что значительно больше, чем у любых других современных телефонов. Производитель уверяет, что этого достаточно для поддержания работы на протяжение недели, а значит владелец подобного устройства может смело отправляться в самые отдалённые места нашей планеты, не боясь лишиться доступа к технологиям. Даже если вы столкнётесь с полным отсутствием мобильной связи, на помощь придут навигационные системы, позволяющие найти выход из любой ситуации. К слову, благодаря быстрой зарядке на 33 Вт, вам не придётся сидеть у розетки часами, что сэкономит драгоценное время.



WP19 стал идейным наследником смартфонов Oukitel 2021 года, но получил несколько важных отличий. Во-первых, производитель не поскупился на начинку, оснастив аппарат 8 Гб оперативной памяти и накопителем на 256 Гб. Во-вторых, внушительный дисплей размером 6.78дюйма с разрешением 1080р и частотой обновления 90 Гц. Всё это работает на базе мощного процессора MTK Helio G95, ну а основная камера на 64 Мп открывает перед потенциальным владельцем массу возможностей для реализации собственных творческих задумок. Не останется незамеченной и 20 Мп камера ночного видения производства Sony. Она позволяет снимать в полной темноте, а 4 инфракрасных излучателя увеличивают дальность до 20 метров. Даже если вы заблудитесь в лесу, то ночью сможете легко найти дорогу домой, а любые потенциальные опасности можно увидеть издалека.



А вообще не только вы сможете себя чувствовать безопасно. Так, сам смартфон обладает внушительной защитой и полностью соответствует сертификатам IP68, IP69K и MIL-STD-810G. Если не вдаваться в подробности, то вам не нужно беспокоиться о пыли, грязи и воде, которая может попасть внутрь вашего устройства. WP19 не боится падений, а при желании его и вовсе можно брать собой во время погружения на глубину до полутора метров. Точно также легко он справляется с падениями с высоты до 1.5 метра, оставаясь без видимых повреждений. Во второй половине июня этот смартфон будет доступен на AliExpress, а пока можно изучить его характеристики на сайте Oukitel.

Официальный сайт
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