Немецкий энтузиаст sergmann не оставляет попыток продвинуться в экстремальном разгоне процессора Intel Pentium G7400, который «в лёгком весе» обновляет ряд рекордов на протяжении последних дней. В частности, в тесте HWBot x265 4K этот процессор занял второе место с результатом 8,24 кадра в секунду при частоте 6371 МГц.
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При этом активность сохранили два ядра и четыре потока. Процессор охлаждался жидким азотом и был установлен в материнскую плату Gigabyte Z690 Aorus Tachyon. Скромные характеристики процессора не помешали автору эксперимента подключить систему к блоку питания Seasonic мощностью 1300 Вт.