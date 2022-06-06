В модельном зачёте и среди всех процессоров с двумя ядрами.

Немецкий энтузиаст sergmann не оставляет попыток продвинуться в экстремальном разгоне процессора Intel Pentium G7400, который «в лёгком весе» обновляет ряд рекордов на протяжении последних дней. В частности, в тесте HWBot x265 4K этот процессор занял второе место с результатом 8,24 кадра в секунду при частоте 6371 МГц.

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Источник изображения: HWBot, sergmann

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При этом активность сохранили два ядра и четыре потока. Процессор охлаждался жидким азотом и был установлен в материнскую плату Gigabyte Z690 Aorus Tachyon. Скромные характеристики процессора не помешали автору эксперимента подключить систему к блоку питания Seasonic мощностью 1300 Вт.