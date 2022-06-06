Второе полугодие не за горами.

На сайте Seasonic, как сообщил один популярный новостной ресурс, уже появились упоминания о видеокартах AMD Radeon RX 7900 XT, Radeon RX 7800 XT и Radeon RX 7700 XT. Об уровне энергопотребления новинок пока достоверно судить сложно, но «подозреваемые» в совместимости с новыми видеокартами модели блоков питания лишены нового разъёма дополнительного питания с 16 контактами.

реклама

Источник изображения: Seasonic

анонсы и реклама 3080 Ti MSI очень дешево в Ситилинке RTX 3050 снова дешевле 40 тр 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр RTX 3070 уже дешевле 80тр 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Впрочем, видеокарты с таким разъёмом питания можно подключать и к старым моделям блоков питания, просто необходимо будет воспользоваться прилагаемым переходником, так что подобные списки совместимости чёткого представления об оснащении самих видеокарт всё равно не дают.