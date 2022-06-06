На сайте Seasonic, как сообщил один популярный новостной ресурс, уже появились упоминания о видеокартах AMD Radeon RX 7900 XT, Radeon RX 7800 XT и Radeon RX 7700 XT. Об уровне энергопотребления новинок пока достоверно судить сложно, но «подозреваемые» в совместимости с новыми видеокартами модели блоков питания лишены нового разъёма дополнительного питания с 16 контактами.
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Впрочем, видеокарты с таким разъёмом питания можно подключать и к старым моделям блоков питания, просто необходимо будет воспользоваться прилагаемым переходником, так что подобные списки совместимости чёткого представления об оснащении самих видеокарт всё равно не дают.