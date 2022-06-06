Пандемия неплохо способствовала развитию рынка удалённой работы, но при этом негативно влияла на туристическую отрасль. Профильное министерство Индонезии, по словам Bloomberg, ещё с начала 2021 года вынашивало идею упрощения процедуры предоставления виз для желающих жить на острове Бали и работать удалённо, но только после снятия связанных с пандемией ограничений это стало возможным. Сейчас въезжать в Индонезию вакцинированные туристы могут без каких-либо ограничений.
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Власти страны намереваются предоставлять так называемым «цифровым кочевникам», которые способны работать удалённо, проживая на Бали и в других районах Индонезии, пятилетнюю визу по упрощённой процедуре. До конца года страна рассчитывает принять 3,6 млн туристов, особая ставка делается на запланированный на ноябрь Саммит G20. Развитие туристической отрасли будет способствовать подъёму национальной экономики и создаст более миллиона новых рабочих мест.