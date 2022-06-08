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Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Суперзащищённый Oukitel WP15S с аккумулятором на 15 600 мАч получил 50% скидку и стоит всего $159.99
Первые 200 покупателей смогут получить бесплатные беспроводные наушники
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В 2021 году Oukitel выпустила смартфон WP15. Аппарат пользовался высоким спросом и быстро приобрёл большую фанатскую базу в кратчайшие сроки. Очевидно, что пользователи ждали от компании чего-то новенького, именно поэтому уже вскоре в продажу поступит специальная версия WP15S, которая сможет похвастать более выгодной ценой без компромиссов.



Рекомендованная цена новинки установлена на отметке 299.99 долларов, а старт продаж намечен на 8 июня. Уже сегодня товар можно добавить в корзину, а в день премьеры 300 покупателей смогут получить WP15S с выгодой до 50%. Это значит, что конечная стоимость будет зафиксирована на уровне 159.99 доллара, а 200 первых счастливчиков ещё и смогут претендовать на бесплатные беспроводные наушники TWS. Производитель предлагает не медлить, ведь продажи начнутся уже вскоре, а желающих получить скидку намного больше, чем ограниченная партия в 300 единиц.



Начать обзор WP15S предлагаем с задней панели. Она выполнена из углеводородного волокна, которое не только обладает высокой прочностью, но и гораздо лучше лежит в руках, обеспечивая удобный хват и препятствуя скольжению. Ну а одной из главных особенностей новинки стала сверхъёмкая батарея на 15 600 мАч. Разработчики уверяют, что благодаря этому можно вообще не думать о розетке долгих 4 дня ежедневного использования, а также задействовать аппарат как портативный аккумулятор для зарядки портативных электронных приборов. Благодаря функции быстрой зарядке на 18 Вт, от нуля до 100% аппарат можно заряжить всего за 5 часов. Прибавьте сюда защиту по военным стандартам IP68, IP69K, MIL-STD810G, и вы получите идеальный телефон для любителей отдыха на природе, загородных поездок и летней дачной романтики.



Не стоит думать, что всё это реализовано в ущерб другим характеристикам. Так, в качестве основной камеры установлен 20 Мп сенсор, а рядом расположился объектив для макросъёмки и 0.3 Мп камера для создания фотографий с эффектом боке. Ну а фронтальная на 8 Мп не оставит равнодушными любителей селфи. Просматривать результаты съёмки можно на качественном 6.52-дюмовом дисплее с разрешением HD+ с соотношением сторон 18:9. На таком экране можно часами смотреть фильмы, играть в игры, ведь он обладает отличной цветопередачей и высоким уровнем яркости. Кроме того, дисплей защищён бронированным прочным стеклом.



В качестве процессора использовался MediaTek Helio P22, обладающий высокими скоростными характеристиками, что позволяет позабыть о медленной работе в интернете и повседневными задачами. Количество оперативной памяти установлено на 4 Гб, ну а накопитель на 64 Гб можно расширить до 1 Тб, если вы начнёте ощущать нехватку свободного места.

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#oukitel #защищённый смартфон
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