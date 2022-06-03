Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Япония к 2035 году надеется поставить на вооружение беспилотные истребители
Стране не хватает людей и в этой сфере.
анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
В <b>полтора раза упала</b> цена 3080 ASUS
3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде
3060 Gigabyte Gaming дешевле 60тр
-35% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
3050 Gigabyte сильно дешевле 40 тр
-40000р на 3080Ti Gigabyte Gaming

Силы самообороны Японии, как отмечает Nikkei Asian Review, сейчас вынуждены использовать американские летательные аппараты для защиты воздушного пространства страны (на фото ниже), но к 2025 году рассчитывают разработать прототип сторожевого дрона, который сможет работать в связке с истребителем и защищать его от атак противника ракетным вооружением.

реклама

Источник изображения: Reuters

По замыслу разработчиков, беспилотный летательный аппарат будет перемещаться впереди управляемого пилотом истребителя, сканируя воздушное пространство на предмет выявления угроз для последнего. Как только таковые будут выявлены, пилот истребителя будет уведомляться об этом, и сможет дистанционно активировать защитное вооружение, которое будет размещено на борту дрона. Последний будет передвигаться в автоматическом режиме и так же выявлять запущенные по защищаемому истребителю ракеты или опасно сближающиеся с ним вражеские самолёты, но принимать решение об уничтожении целей в любом случае будет человек.

анонсы и реклама
-40% на 3070 Ti Gigabyte Gaming
RTX 3050 снова дешевле 40 тр
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
RTX 3070 уже дешевле 80тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
-35% на 3090 Gigabyte Gaming
3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b>
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Считается, что в производстве такие боевые дроны окажутся заметно дешевле управляемых человеком истребителей, которые стоят по $77 млн за штуку. Разработать сторожевой дрон японским специалистам помогут американские коллеги. Испытания начнутся в 2026 году, а к 2035 году японские военные рассчитывают поставить такие беспилотники на вооружение. К тому времени подоспеют и истребители нового поколения, поэтому работать они смогут в паре. Соответственно, на каждый управляемый человеком истребитель придётся по одному дрону.

#робототехника #япония #дроны #боевые роботы #самолёт
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

К 30 сентября Tesla продемонстрирует работоспособный прототип человекоподобного робота
В Японии инспектирование объектов инфраструктуры будет доверено дронам
Cruise первой получила право взимать с клиентов плату за проезд в автоматических такси
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Подробная инструкция по оплате через Qiwi-кошелёк на Aliexpress
52
Проверяем, нужна ли дорогая оперативная память DDR4 при сборке бюджетного ПК
95
Космический хоррор The Callisto protocol станет клоном оригинального Dead Space
9
Сериал Halo: рецепт по уничтожению легенды
25
5 проверенных способов найти лучшие и свежие компьютерные игры себе по душе
42
History: Исследователи впервые секвенировали геном древнего жителя Помпеи
2
Ремонт и обзор беспроводной мыши A4Tech Bloody R8 (R8-A7105-M)
42
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F15 (FX507Z)
+
О феномене векторных игр
9

Сейчас обсуждают

Rey.B.
13:16
В порцах под рабочие приложения, однопоточная производительность как-то ни к чему.
Ещё не вышедший Core i9-13900K оказался на 35% быстрее 16-ядерного Ryzen 9 5950 ХТ в Geekbench 5
Evgen100
13:15
В самом киви лучше юзать виртуальную электронную карту Киви. Там вообще без всяких накруток, тыщу лет так делаю. + этой картой можно оплачивать где угодно, в любом онлайн магазине, в любой стране.
Подробная инструкция по оплате через Qiwi-кошелёк на Aliexpress
Эовейн Триада
13:14
Как-то AMD стала отставать опять. К сожалению Zen4 видимо просто Zen3 на 5нм, а этого очень мало для борьбы.
Ещё не вышедший Core i9-13900K оказался на 35% быстрее 16-ядерного Ryzen 9 5950 ХТ в Geekbench 5
Алексей Полянский
13:14
13400 по утечкам будет с малышами... эра w10 rip(
Продюсер Fable 4 рассказала о проблемах с разработкой игры
Bloodrender
13:13
IF гонится до 2 GHz?
Подробная инструкция по оплате через Qiwi-кошелёк на Aliexpress
Rey.B.
13:13
5900 для игр не особо интересен.12-16-ти ядерники АМД слегка задушены по однопоточной производительности, чтобы вписаться в тепло пакет. И там два чиплета, что то же чуть минус. Итого, цена себя оправ...
Ещё не вышедший Core i9-13900K оказался на 35% быстрее 16-ядерного Ryzen 9 5950 ХТ в Geekbench 5
Эовейн Триада
13:12
Сколько времени у человека, постоянно всё старьё чинит. Уже видимо ремонт ради ремонта.
Ремонт и обзор беспроводной мыши A4Tech Bloody R8 (R8-A7105-M)
felsher 03
13:11
Калда уже лет 10 как умерла. Все что выходит - тошниловка!
Презентация Call of Duty: Modern Warfare II назначена на 8 июня 2022 года
Dce
13:10
Какая разница, демократы/республиканцы, путины, байдены, зеленские - все они управляются из ОДНОГО центра. Прошедшая спецоперация "коронобесие" это вполне отчётливо показала, совершенно одинаковые зак...
В Нью-Йорке введён частичный заперт майнинга Биткоинов и выдача новых лицензий фермерам
Алексей Румянцев
13:10
а где можно почитать о нарушениях? или вы о свободе слова? так вам никто не запрещает высказываться, но не путайте с публичный выражением
Роскомнадзор подтвердил блокировку сервиса ProtonVPN
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем