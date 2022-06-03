Силы самообороны Японии, как отмечает Nikkei Asian Review, сейчас вынуждены использовать американские летательные аппараты для защиты воздушного пространства страны (на фото ниже), но к 2025 году рассчитывают разработать прототип сторожевого дрона, который сможет работать в связке с истребителем и защищать его от атак противника ракетным вооружением.
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По замыслу разработчиков, беспилотный летательный аппарат будет перемещаться впереди управляемого пилотом истребителя, сканируя воздушное пространство на предмет выявления угроз для последнего. Как только таковые будут выявлены, пилот истребителя будет уведомляться об этом, и сможет дистанционно активировать защитное вооружение, которое будет размещено на борту дрона. Последний будет передвигаться в автоматическом режиме и так же выявлять запущенные по защищаемому истребителю ракеты или опасно сближающиеся с ним вражеские самолёты, но принимать решение об уничтожении целей в любом случае будет человек.
Считается, что в производстве такие боевые дроны окажутся заметно дешевле управляемых человеком истребителей, которые стоят по $77 млн за штуку. Разработать сторожевой дрон японским специалистам помогут американские коллеги. Испытания начнутся в 2026 году, а к 2035 году японские военные рассчитывают поставить такие беспилотники на вооружение. К тому времени подоспеют и истребители нового поколения, поэтому работать они смогут в паре. Соответственно, на каждый управляемый человеком истребитель придётся по одному дрону.