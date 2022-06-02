В этом убеждены аналитики IDC.

Снижающиеся уже три квартала подряд объёмы продаж смартфонов наконец убедили экспертов IDC, что вместо роста на 1,6% этот сегмент рынка завершит год снижением на 3,5% до 1,31 млрд реализованных устройств. Впрочем, уже в следующем году ситуация со спросом может нормализоваться, и рынок смартфонов завершит отчётный период ростом на 5%. В целом же до 2026 года объёмы реализации смартфонов должны будут ежегодно увеличиваться на 1,9% в среднем.

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Источник изображения: PCMag

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Дефицит полупроводников пойдёт на спад во втором полугодии. Объёмы продаж устройством с поддержкой сетей 5G в этом году вырастут на четверть, в структуре реализации они займут 53%, что соответствует 700 млн проданных смартфонов при средней цене реализации $608. К 2026 году доля 5G-смартфонов вырастет до 78%, а средняя цена реализации снизится до $440. В этом году средняя цена 4G-смартфона не превысит $170, а к концу периода прогнозирования и вовсе снизится до $113. Аналитики успокаивают аудиторию, что в долгосрочном прогнозе цена реализации смартфонов всех типов всё равно снизится с $402 в текущем году до $366 в 2026 году.